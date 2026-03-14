Erick Pulgar encontró su lugar en el mundo en Flamengo, donde es genio y figura. Claro que esto ha despertado el interés de otros clubes, por lo que el Mengao decidió ponerle precio.

Casi en silencio, tras pasar por Galatasaray de Turquía, Pulgar hizo sus maletas y llegó a mediados de 2022 a Río de Janeiro. No arribó para conocer al Cristo Redentor, sino que para ganarse un lugar en uno de los clubes más importantes del mundo y vaya que lo consiguió.

El precio de Erick Pulgar

Poco a poco Erick Pulgar se fue transformando en una de las máximas figuras de Flamengo, siendo un pilar fundamental para el club y ganándose el reconocimiento de los hinchas. Además, ha sido parte de una etapa dorada para el equipo.

Desde el arribo de Pulgar al Mengao, han ganado 10 títulos, incluyendo 2 Copa Libertadores de América. El antofagastino a los 32 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Esto hizo que desde otros mercados comenzaran a observar sus pasos.

ver también Multicampeón: Erick Pulgar y la docena de títulos que cosecha en su carrera

De acuerdo al medio brasileño Globo, Flamengo le fijó como cláusula de salida a Erick Pulgar el precio de 4 millones de dólares. Un precio que puede parecer bajo para uno de los mejores volantes de América, pero que fue parte de la negociación para renovar su contrato. Este valor comienza a regir a mitad de esta temporada.

Según destaca el medio antes citado, en el último tiempo River Plate, equipos de la MLS de Estados Unidos e incluso, de Europa, han mostrado interés por Pulgar. A los 32 años todavía le queda mucha cuerda, por lo que no sería extraño que volvieran a insistir en el próximo mercado.

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Pulgar tiene 2 Copa Libertadores en su vitrina. Imagen: Getty

Erick Pulgar ha disputado 151 partidos en Flamengo, con 5 goles y 9 asistencias. Pese a los cambios de entrenadores, siempre se ha mantenido como titular y espera seguir siendo estrella en el Maracaná durante este 2026, a menos que llegue una oferta muy tentadora. El precio ya es sabido.

En resumen:

Erick Pulgar ha ganado 10 títulos con el Flamengo, incluyendo dos Copas Libertadores .

ha ganado con el Flamengo, incluyendo . Flamengo fijó la cláusula de salida del volante chileno en 4 millones de dólares .

del volante chileno en . El mediocampista de 32 años registra 151 partidos, 5 goles y 9 asistencias en Brasil.

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