En silencio y lejos de la primera plana, el volante chileno Erick Pulgar pavimenta su camino en el fútbol brasileño, donde hoy por hoy se encamina a convertirse en leyenda de uno de los equipos más populares del mundo como es Flamengo.

Desde su llegada al gigante sudamericano, a mediados del 2022, no sólo se convirtió en el termómetro futbolístico de su equipo, sino que pasan los entrenadores y se mantiene firme en la formación titular.

Prueba de ello fue la Final del Campeonato Carioca, donde Flamengo estrenaba al portugués Leonardo Jardim como entrenador y confió en Pulgar para coronarse como campeones tras superar en definición por penales al Fluminense por 5-4, en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

¿Cuántos títulos suma Erick Pulgar en su carrera?

Gracias a este nuevo éxito, el antofagastino ya suma el tercer campeonato carioca para alcanzar un total de 10 títulos con la camiseta del “Mengão”, donde cuatro de ellos son internacionales.

Copa Libertadores 2022

Campeonato Carioca 2024

Copa de Brasil 2024

Supercopa 2025

Campeonato Carioca 2025

Brasileirão 2025

Copa Libertadores 2025

Copa Intercontinental 2025

FIFA Challenger Cup 2025

Campeonato Carioca 2026

A todos ellos debemos sumar su título de Primera B en su temporada debut con Deportes Antofagasta en el 2011, además de la Copa América Centenario, su único título con la Selección Chilena. Todavía muy lejos en la lista de los referentes de la “Generación Dorada”.

En síntesis

Erick Pulgar ganó el Campeonato Carioca 2026 con Flamengo tras vencer a Fluminense en penales.

ganó el con Flamengo tras vencer a Fluminense en penales. 10 títulos suma el volante chileno en Flamengo , incluyendo cuatro trofeos de carácter internacional.

suma el volante chileno en , incluyendo cuatro trofeos de carácter internacional. 5-4 en penales fue el resultado en el Estadio Maracaná bajo el entrenador Leonardo Jardim.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El Flamengo de Erick Pulgar volverá a la acción este miércoles 11 de marzo, cuando reciba en Río de Janeiro al Cruzeiro, desde las 21:30 horas.

