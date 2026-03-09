Mauricio Pinilla he hecho noticia en las últimas semanas por su delicada situación económica. El ex jugador de U de Chile sufrió el remate de sus bienes por deudas millonarias y siguen los coletazos del caso.

Cerca de $1.670 millones de deuda con instituciones financieras provocaron que Pinigol perdiera su patrimonio, en un complejo momento familiar. Fue ahí que en el programa “Que te lo digo”, Daniella Campos barrió con el comentarista de ESPN Chile.

“¿Yo tengo que sentir pena porque Pinilla tenía cinco Rolex y se los cambiaba con el color de la ropa que usaba?, ¿hoy día tengo que sentir pena porque le están rematando la casa?”, criticó la ex pareja de Iván Zamorano.

Así ironizan con el “despilfarro” de Mauricio Pinilla

“A mí me van a perdonar, pero yo no siento pena por ese tipo de cosas. Si a Pinilla le hubiese dado una enfermedad y él hubiera perdido todos sus bienes, la historia sería distinta, pero a esta gente le encanta aparentar”, disparó.

Pero no se quedó ahí. La reaparecida figura del espectáculo chileno sacó al baile a otro rostro para comparar el despilfarro económico de Mauricio Pinilla. Ahí dijo que “a esta gente le gusta aparentar. Álvaro Ballero, la misma cuestión”.

“Lo llamaron de Canal 13, le dieron un buen puesto, tuvo un buen sueldo dos o tres años, y se compró una casa que no sabe cómo pagar ni el agua para regar el pasto”, cerró.