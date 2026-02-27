Un delicado escenario financiero atraviesa el exdelantero Mauricio Pinilla. La semana pasada se confirmó oficialmente su quiebra, situación que derivó en el remate de sus bienes luego de que el 15° Juzgado Civil de Santiago declarara la quiebra por deudas cercanas a los $1.670 millones de pesos.

En el proceso se subastaron siete sociedades, seis derechos de participación en otras empresas, un loteo de terreno, un vehículo y la marca comercial Pinigol.

Las cifras que dejó el remate de los bienes de Pinilla

Esta última fue adjudicada por $900 mil a Claudio Gálvez, según consigno LUN. El comprador explicó que se trató de una apuesta a futuro, ya que actualmente no es un buen momento para explotar comercialmente la marca.

“Hoy en día no es el minuto para comercializar. Pero en algún momento puede valer algo más”.

Además, el automóvil BMW 330i año 2022 fue rematado en $16.500.000. La sociedad inversiones Maualessa se adjudicó por $500.000, mientras que Servicios Grosseto alcanzó un valor de $74.000.000.

