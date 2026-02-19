Este miércoles se expuso queMauricio Pinilla, el exjugador de la Selección Chile y Universidad de Chile, pasa por un tenso momento personal luego de que el 15° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra por deudas en torno a los $1.670 millones.

La Tercera reveló el duro panorama que enfrenta el también comentarista deportivo y, ante esto, aumentaron también los rumores sobre un posible quiebre romántico con la comunicadora Gissella Gallardo.

Por lo mismo, la panelista de “Hay que decirlo” se refirió en el programa a la situación sentimental y judicial del exjugador.

Gissella Gallardo se refiere a la quiebra de Pinilla y los rumores de separación

La comunicadora señaló de entrada que no están separados. “Con Mauricio decidimos no usar argolla de matrimonio. No la hemos usado desde que volvimos y también acordamos no seguirnos en redes sociales para que no se especulara”.

Asimismo, sobre la quiebra, reveló que es una situación que conocían hace un tiempo. “Yo llevo como 2 años con esto, pensé que no iba a salir públicamente, pero sucedió”.

En la misma línea señaló: “Y quiero aclarar que esta es una liquidación que no fue solicitada por una deuda directa de Mauricio, sino por la deuda de arrendamiento que él garantizó como codeudor solidario”.

Puntualizando que “la sentencia aún no está y se encuentra apelada en la Corte de Apelaciones”.

El listado de propiedades que saldrán a remate