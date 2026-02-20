Pronósticos Universidad Católica vs Coquimbo Unido: la UC busca saldar cuentas tras la Supercopa con un Zampedri encendido

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Universidad Católica vs Coquimbo Unido en la fecha 4 de la Liga de Primera.

Universidad Católica y Coquimbo Unido se medirán en el Claro Arena este sábado a las 20:30 horas, en el marco de la fecha 4 de la Liga de Primera 2026. Los Cruzados buscarán su segundo triunfo en el certamen, luego de igualar con Deportes La Serena en la primera jornada, vencer a Deportes Concepción y caer ante Cobresal, todos los compromisos con presencia goleadora de Fernando Zampedri.

El Pirata mantiene vivo el recuerdo de imponerse ante La Franja en los penales de la Supercopa Chilena y suma dos victorias consecutivas en esta liga, frente a Palestino y el Granate, luego de haber caído en su debut liguero, en el Duelo de Campeones con Universidad de Concepción.

Antes de que comience el encuentro, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Coquimbo Unido

Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 1.72 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.30 Tiros de esquina de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 + Menos de 2.5 1.95

La UC es eficaz tras el descanso

En sus tres partidos del Campeonato Nacional, Universidad Católica anotó al menos un gol en el segundo tiempo: uno ante Cobresal, dos frente a Deportes Concepción y uno contra Deportes La Serena.

Coquimbo Unido fue imbatible en las segundas partes durante la temporada pasada, pero no ha mostrado la misma solidez en el inicio de este año: en dos de sus tres partidos del torneo recibió un gol tras el descanso.

Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365

Zampedri convierte en cada jornada

Fernando Zampedri deja sin palabras: anotó en los tres partidos de la Liga de Primera. Marcó en el empate 2-2 contra el Granate, convirtió y asistió en el triunfo sobre el León de Collao y viene de firmar un doblete ante el Minero, que no alcanzó para evitar la derrota.

El seis veces máximo artillero de la liga chilena suma seis goles en 10 enfrentamientos contra el Pirata.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.30 en bet365

El complemento es un terreno de baja generación para el aurinegro

El elenco aurinegro no ha sido tan productivo en córners durante los segundos tiempos del torneo. En sus tres partidos se mantuvo entre uno y dos saques de esquina a favor tras el entretiempo: registró dos ante La Serena, dos frente a Palestino y uno contra Universidad de Concepción.

Tiros de esquina de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 + Menos de 2.5 – 1.95 en bet365

Si estás evaluando aprovechar las cuotas para este atractivo duelo, también puedes revisar las promociones vigentes antes de registrarte. En especial, resulta conveniente conocer en detalle cómo funciona el código bonus bet365, qué requisitos de apuesta exige y qué beneficios adicionales puede ofrecer según el momento de la temporada.

Cuotas en Universidad Católica vs Coquimbo Unido

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Universidad Católica vs Coquimbo Unido: últimos partidos