Esta semana se reveló que Mauricio Pinilla, exjugador de la Selección Chilena, pasa por un complejo momento económico luego de que el 15° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra por deudas en torno a los $1.670 millones.

Ante esto, su pareja, Gissella Gallardo, conversó con LUN en donde entregó detalles del duro momento que atraviesan como familia, ya que además de los remates ya agendados, el exfutbolista se encuentra en tratamiento por un cáncer de piel.

“Han sido días duros, no te voy a mentir. Más allá de lo que se publica, en la casa se siente. Mauricio está afectado por todo lo que ha pasado y también los errores que reconoce. Pero hoy es prioridad es su salida. Está en tratamiento, enfocado en salir adelante y eso es lo más importante. Sin salud no hay nada más que sostener”.

Gissella Gallardo habla del complejo momento de Pinilla

La comunicadora se sinceró en conversación con el medio, donde señaló que ha sido complejo para el exfutbolista. “Lo he visto afectado. No es fácil ver cómo se cuestiona todo lo que hizo o dejó de hacer. Hay mucha autocrítica. Y encima enfrentarse a temas económicos y judiciales que no son menores.

En la misma línea, la panelista revela que ha tenido que tomar un rol más activo frente a la situación. “Me toca dar la cara, hablar con abogados, ordenar papeles, enfrentar preguntas. Pero siento que tengo la fortaleza para hacerlo”.

“Él necesita concentrarse en su tratamiento y si puedo sostener otras áreas. No lo veo como una carga, lo veo como una responsabilidad con mi familia. Siento que soy el pilar de mi familia”.

Al ser consultada sobre qué ha sido lo que más le ha golpeado de lo ocurrido. “Pensar hasta dónde puede escalar algo así. Obviamente, duele desprenderse de cosas, duele ver cómo cambian planes que uno tenía. Hemos llorado, claro que sí. Pero no puedo quedarme con eso. Tengo tres hijos que miran cómo reacciono. Si yo me derrumbo, ellos lo sienten el doble”.

Asimismo, es tajante en decir: “Hemos aprendido que lo único realmente seguro es la familia. Si estamos bien entre nosotros y con salud, lo demás se puede construir”.

Agregando que a pesar de que el panorama es complejo podrán salir de la situación. “Con trabajo y paciencia. Mauricio ya ha demostrado que sabe reinventarse. Somos jóvenes, tenemos energía y ganas. Si hay que empezar de nuevo, lo vamos a hacer. No es la situación que soñábamos, pero es lo que nos tocó, y la vamos a enfrentar juntos”.

