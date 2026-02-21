Pronósticos Getafe vs Sevilla: Alexis y Suazo juegan tres puntos importantes sin Almeyda

RedGol te brinda los pronósticos deportivos destacados para apostar en el partido de Getafe vs Sevilla por la fecha 25 de la liga española.

Sevilla visitará a Getafe en la fecha 25 de LaLiga, con un ojo puesto en la lucha por el descenso, ya que solo tres puntos lo separan de la zona roja. El panorama no mejora para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes no contarán con Matías Almeyda en el banco de suplentes, debido a una sanción de siete partidos. Con una racha de tres presentaciones sin victorias, llegan en desventaja frente a un rival que suma dos empates y dos triunfos consecutivos.

En la previa de este desafío, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Getafe vs Sevilla

Ambos equipos anotarán: Si 2.25 Anotará en cualquier momento: Luis Vázquez 3.60 Tiros de esquina de Getafe: Menos de 6.5 + Tiros de esquina de Sevilla: Más de 3.5 2.00

Los dos equipos quieren escapar del descenso

En cuatro de los últimos siete partidos de Getafe, ambos equipos anotaron. Mucho más marcada es la tendencia en Sevilla, ya que los dos bandos celebraron al menos una vez en sus cinco compromisos más recientes.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.25 en bet365

Vázquez se presenta en LaLiga con goles

Luis Vázquez fue uno de los refuerzos que arribó a Getafe en el mercado de fichajes de enero, procedente de RSC Anderlecht. El delantero argentino de 24 años, ex Boca Juniors, marcó dos goles en sus cuatro primeras presentaciones en la liga española.

Anotará en cualquier momento: Luis Vázquez – 3.60 en bet365

La diferencia en los córners entre Getafe y Sevilla

En 10 de sus 12 partidos como locales en el torneo, los Azulones registraron menos de siete córners a favor.

En cambio, el elenco blanquirrojo ejecutó más de tres tiros desde la esquina en ocho de sus 11 presentaciones de visitante, siendo el cuarto promedio más alto en dicha condición en LaLiga.

Tiros de esquina de Getafe: Menos de 6.5 + Tiros de esquina de Sevilla: Más de 3.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Getafe vs Sevilla

Historial de Getafe vs Sevilla: últimos partidos