El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el piso: terrible sanción en La Liga

Sevilla no lo pasa mal en La Liga de España, lo pasa pésimo. El equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo atraviesa una crisis de resultados. Coquetea con el descenso.

El cuadro andaluz se encuentra en la 13° posición de la tabla de posiciones, cinco puestos por sobre el descenso, sin embargo, está a sólo dos unidades de caer en la zona roja.

Lo peor de todo para el cuadro de los seleccionados nacionales es que no podrán contar con su entrenador, Matías Almeyda, quien recibió un severo castigo por parte de La Liga.

ver también Paulo Díaz vuelve para salvar a Marcelo Gallardo en River Plate y recibe elogios: “Bien de…”

Siete partidos de castigo para Matías Almeyda en La Liga

Matías Almeyda recibió el castigo más fuerte en siete años en el certamen español, puesto que no podrá dirigir a Sevilla en los próximos siete partidos ligueros.

“Este miércoles se ha pronunciado el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol en el que ha dado a conocer la sanción de Matías Almeyda que se perderá un total de siete partidos, entre ellos el derbi del próximo 1 de marzo“, explicó Diario de Sevilla la situación.

Fuerte castigo para Matías Almeyda, que se pierde del derbi con Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La situación de Almeyda se dio el pasado sábado con el árbitro Iosu Galech Apezteguía, que mostró una roja al aire, y después se supo que era para el argentino.

La suspensión de Almeyda en siete partidos fue explicada de la siguiente manera:

2 partidos de suspensión por protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro

1 partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado

3 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia el árbitro

1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden.

Ahora, Sevilla deberá afrontar partidos claves en la lucha por no descender sin Matías Almeyda en la banca.

Publicidad

Publicidad

ver también Después de seis meses sin jugar ex compañero de Alexis tiene nuevo club: “Es todo con lo que me identifico…”

La tabla de posiciones de La Liga