Si hay una liga que despierta pasiones en Chile, es la Premier League. Esta competición reúne a grandes clubes y jugadores, por lo que ESPN logró un acuerdo para mantener su transmisión.

Cada fin de semana, equipos como Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal o Chelsea, entre otros, disputan verdaderos partidazos en estadio de primer nivel. Todo eso, con los inconfundibles relatos de Juan Manuel “Bambino” Pons. La combi completa.

ESPN sigue con la Premier League

En los últimos años la industria televisiva ha dado un importante giro en cuanto a las transmisiones. El streaming y las redes sociales han cambiado el mercado y cada vez son más los torneos que ni siquiera llegan a la pantalla chica, sino que van solo por internet.

ESPN ha dado la Premier League durante los últimos años para Latinoamérica y el Bambino Pons, quien relata esta competición desde sus tiempos en Fox Sports, es un sello del fútbol inglés con sus clásicos cánticos y apodos a los jugadores.

Respecto al futuro de la transmisión de la Premier League, ESPN anunció a través de un comunicado que logró extender su contrato y que se queda con los derechos hasta 2028. De esta manera, los duelos podrán ser vistos en Chile por el mencionado canal y también en Disney+.

“Un nuevo acuerdo renueva estos derechos para las temporadas 2025-26, 2026-27 y 2027-28 en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con exposición multiplataforma lineal y digital”, indicaron desde el canal.

El acuerdo también incluye Emirates FA Cup, por tanto la copa como la Premier League, seguirán presentes en los hogares de Latinoamérica y Chile, donde los fanáticos nacionales seguirán coreando en inglés.