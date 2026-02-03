¡Llegó el día! Este martes se da inicio a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026. El máximo certamen de clubes de Sudamérica arranca con los duelos de ida de la primera fase clasificatoria, donde seis equipos buscarán dar el primer golpe y encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

En esta oportunidad, Alianza Lima de Esteban Pavez y Pablo Guede, además de Deportivo Táchira de Venezuela, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y The Strongest de Bolivia serán los animadores de atractivos encuentros.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de los imperdibles duelos que se disputarán esta semana, con especial atención, ya que uno de ellos será transmitido por televisión abierta.

Programación de la ida de la primera fase de la Copa Libertadores

En esta primera ronda de eliminación directa habrá seis equipos en competencia, de los cuales solo tres avanzarán de fase, manteniendo vivo el sueño de acceder a la fase de grupos del torneo continental.

Los partidos, juntos a sus horarios y transmisiones para Chile, son los siguientes:

The Strongest (Bol) vs. Deportivo Táchira (Ven): martes 3 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

2 de Mayo (Par) vs. Alianza Lima (Per): miércoles 4 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, Pluto TV y Disney+ Premium.

Juventud de Las Piedras (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu): jueves 5 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.