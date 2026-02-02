¡Esta semana vuelve la Copa Libertadores! El máximo torneo de clubes de la Conmebol regresa con los duelos de ida de la primera fase clasificatoria, donde seis equipos buscarán dar el primer golpe y encaminar su clasificación.

Alianza Lima de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y The Strongest de Bolivia, animarán esta jornada inicial que, al igual que en los últimos años.

En este contexto, se dio a conocer el partido que podrás ver esta semana completamente gratis en la televisión abierta.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre 2 de Mayo vs. Alianza Lima, desde las 21:30 hrs.

Publicidad

Publicidad

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

CHV Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ver también Arranca la Copa Libertadores: El canal que transmite en Chile el certamen Conmebol este 2026

Programación de la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

The Strongest (Bol) vs. Deportivo Táchira (Ven): martes 3 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ .

Transmiten y . 2 de Mayo (Par) vs. Alianza Lima (Per): miércoles 4 de febrero a las 21:30 horas de Chile . Transmiten ESPN Premium , CHV web , YouTube de CHV , Pluto TV y Disney+ .

. Transmiten , , , y . Juventud de Las Piedras (Uru) vs. Universidad Católica (Ecu): jueves 5 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+.

Publicidad

Publicidad