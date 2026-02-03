Es tendencia:
Álvaro Madrid se hace los exámenes y está a detalles de ser refuerzo de Colo Colo 2026

Los Albos incorporan a un nuevo jugador para el plantel que comanda Fernando Ortiz.

Por César Vásquez

Colo Colo parece haber encontrado al reemplazo de Esteban Pavez.
Colo Colo trabaja contra el reloj para encontrar al reemplazante de Esteban Pavez y al parecer ya lo tiene casi listo: Álvaro Madrid se realiza los exámenes para llegar a Macul.

Si bien Pavez no venía siendo titular en los Albos, su salida dejó un vacío en el mediocampo que había que suplir. Los recursos son limitados en esta temporada 2026, por lo que la dirigencia decidió mirar en el fútbol nacional y terminaron encontrando en Viña del Mar.

Colo Colo prepara a su sexto refuerzo

Con la salida de Esteban Pavez, la danza de nombres fue gigante en Pedrero. Sin embargo, rápidamente se posicionó Álvaro Madrid como uno de los favoritos. El volante de 30 años ha destacado en Everton, algo que llamó la atención de Colo Colo.

Con la posibilidad del fichaje a la vista, Madrid no jugó en la derrota de su club ante Unión La Calera. El jugador es todo un referente en la Ciudad Jardín, donde ha disputado toda su carrera, salvo un préstamo en los Cementeros. Registra un paso por la selección chilena en 2025 bajo la dirección de Ricardo Gareca.

El paso de las horas ha ido acelerando las negociaciones y Álvaro Madrid tiene muy avanzado su arribo a Colo Colo. De acuerdo a lo que indica el periodista Christopher Brandt de ESPN, el volante se está realizando los exámenes físicos, mientras se ajustan los últimos detalles.

De no mediar nada extraño, Madrid será nuevo jugador de los Albos. El sexto refuerzo de esta temporada, luego de las llegadas de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Madrid a nada de jugar en Colo Colo. Imagen: Photosport

Madrid a nada de jugar en Colo Colo. Imagen: Photosport

Fernando Ortiz tendrá un nuevo futbolista para su Colo Colo 2026. Luego del mal arranque contra Limache en la Liga de Primera, intentarán lavar heridas en la segunda jornada contra Everton. Curiosamente, el probable ex equipo de Álvaro Madrid.

