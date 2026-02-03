Colo Colo sintió el golpe luego del papelón que hizo ante Deportes Limache y busca nuevos refuerzos. En las últimas horas el Cacique le metió el pie al acelerador y está a nada de cerrar el arribo de Álvaro Madrid.

El mediocampista de Everton quedó al margen del debut en la Liga de Primera ante la opción que tiene de firmar con el Eterno Campeón. De hecho, las cosas están tan avanzadas que ya se hizo los exámenes médicos, por lo que no falta nada para que sea oficialmente el reemplazante de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

El volante llega a tomar el puesto de dos jugadores que fueron claves en los últimos años. Y lo hace con números que convencen a algunos, pero generan dudas en otros.

Así le ha ido a Álvaro Madrid antes de llegar a Colo Colo

Álvaro Madrid está a nada de transformarse en el sexto refuerzo de Colo Colo. El volante dejará Everton para firmar con el Cacique y así solucionar uno de los grandes problemas que tuvo en su mediocampo con la salida de sus referentes.

Álvaro Madrid llega a Colo Colo tras años jugando por Everton, donde incluso se ganó un llamado a la selección chilena. Foto: Photosport.

El jugador de 30 años le ha dedicado prácticamente toda su carrera a Everton, aunque con un paso por Unión La Calera. Desde su estreno en 2013 hasta el 2016 logró alcanzar los 72 partidos en los que marcó un gol.

Tras ello, Álvaro Madrid salió rumbo a los Cementeros en la Primera B, donde alcanzó los 19 encuentros oficiales. En ellos aportó con una conquista, nivel que le permitió volver al club que lo formó.

Fue así como desde el 2018 se mantuvo en Everton hasta esta temporada, siendo parte del plantel que estuvo a nada de descender. Sumando esto, llegó a los 313 partidos con los Ruleteros, marcando 18 goles. Su mejor año fue el 2024, donde fue una de las figuras del torneo.

Esto le permitió al jugador hacer su estreno en la selección chilena, siendo parte del amistoso contra Panamá en marzo del 2025. Con este cartel, el Eterno Campeón puso sus ojos y apostó por él para cubrir las bajas de dos pilares.

Álvaro Madrid espera por los últimos detalles para transformarse en refuerzo de Colo Colo. El Cacique tiene listo a su nuevo volante, con el que espera encontrar una solución después de un debut para el olvido.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo acelera la llegada de Álvaro Madrid para tenerlo a disposición para el próximo partido en la Liga de Primera 2026. El sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas el Cacique recibe a Everton, actual club del volante, en el Estadio Monumental.