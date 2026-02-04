Colo Colo necesita empezar a sumar de inmediato si quiere instalarse en los puestos de avanzada. La dura derrota ante Limache dejó dudas en el Cacique, tanto por la continuidad de Ortiz como por un posible cambio de esquema de cara a lo que viene.

El siguiente desafío será ante Everton en Macul, por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026, rival que arrastra un complicado presente desde 2025, viene de caer en el debut y no gana desde noviembre, acumulando cuatro derrotas seguidas y con el fantasma del descenso aún rondando.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Everton? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Everton juegan este sábado 7 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, por la Fecha 2 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Coke Hevia descarta la llegada de Pablo Ruiz a Colo Colo: “No hay principio de acuerdo…”

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad