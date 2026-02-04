Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Colo Colo vs. Everton: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los albos se enfrentan a los ruleteros por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo recibe a Everton por la<br /> Fecha 2 de la Liga de Primera 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo recibe a Everton por la<br /> Fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo necesita empezar a sumar de inmediato si quiere instalarse en los puestos de avanzada. La dura derrota ante Limache dejó dudas en el Cacique, tanto por la continuidad de Ortiz como por un posible cambio de esquema de cara a lo que viene.

El siguiente desafío será ante Everton en Macul, por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026, rival que arrastra un complicado presente desde 2025, viene de caer en el debut y no gana desde noviembre, acumulando cuatro derrotas seguidas y con el fantasma del descenso aún rondando.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Everton? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Everton juegan este sábado 7 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Moumental David Arellano, por la Fecha 2 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Coke Hevia descarta la llegada de Pablo Ruiz a Colo Colo: “No hay principio de acuerdo…”

ver también

Coke Hevia descarta la llegada de Pablo Ruiz a Colo Colo: “No hay principio de acuerdo…”

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
Tierno consejo de Loyola empuja a volver a ex juvenil de Colo Colo
Chile

Tierno consejo de Loyola empuja a volver a ex juvenil de Colo Colo

Campeón en Chile, jugó en Colo Colo y vive en Centroamérica: "Donde voy..."
Chile

Campeón en Chile, jugó en Colo Colo y vive en Centroamérica: "Donde voy..."

El oscuro episodio que golpeó a Gaete antes de su salida de Chile
Chile

El oscuro episodio que golpeó a Gaete antes de su salida de Chile

Por un 2026 con métricas: Ratifican a Nicolás Córdova en La Roja
Selección Chilena

Por un 2026 con métricas: Ratifican a Nicolás Córdova en La Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo