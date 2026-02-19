Apenas se dio cuenta de que su nombre tomaba fuerza en Colo Colo, Gustavo Álvarez habló públicamente para descartar esa opción y mientras busca un nuevo desafío, apareció en su horizonte la opción de Alianza Lima. Aunque todavía hay DT en el cuadro de Matute.

Se trata de Pablo Guede, quien ha tenido un comienzo muy turbulento como entrenador aliancista. De hecho, en el club pocos pueden explicarse la eliminación en la Copa Libertadores ante el 2 de Mayo. Por eso, el estratego trasandino quedó en un profundo entredicho.

Es más, dicen los reportes en Perú que se juega el puesto ante Sport Boys. Y que recurrirá al chileno Esteban Pavez como titular en un partido donde necesita el absoluto respaldo de sus pupilos. En este convulsionado contexto apareció el apellido de Álvarez.

Pablo Guede comenzó con muchas complicaciones su ciclo en Alianza Lima. (Hector Vivas/Getty Images).

Líbero, un prestigioso medio deportivo en el vecino país, levantó el interés aliancista en el ex entrenador de Universidad de Chile. Pero en rigor lo informó el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol. “En medio del momento tenso en Matute, en los altos mandos de Alianza Lima están viendo nombres de algunos entrenadores“, describió.

Gustavo Álvarez en la lista de Alianza Lima para reemplazar al ex Colo Colo Guede

Gustavo Álvarez ya figura en la mente de algunos directivos de Alianza Lima si es que deciden sacar a Pablo Guede. Algo muy probable a esta altura de 2026. La búsqueda está activada en el equipo de Matute, uno de los más grandes de Perú, que ya se despidió del concierto internacional.

Gustavo Álvarez podría llegar a Perú. (Alex Diaz/Photosport).

“Me dijeron que ha aparecido el nombre de Gustavo Álvarez, es un nombre que gusta y es una idea, aún no están negociando”, reportó el citado comunicador. No sería la primera vez del ex adiestrador de Universidad de Chile y Huachipato en Perú.

Allí dirigió al Sport Boys y al Atlético Grau, además de haber sonado con mucha fuerza para asumir como seleccionador de la Bicolor. Aunque finalmente la gerencia de las selecciones peruana nombró al brasileño Mano Menezes en aquel cargo.

Así va Alianza Lima en la tabla de la Liga 1 de Perú

Alianza Lima suma 7 puntos al cabo de 3 partidos jugados en el Torneo Apertura de la Liga 1 en Perú.

