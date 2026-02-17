El inicio de este 2026 para Alianza Lima no ha sido de los mejores. Es que con la eliminación de la fase 1 de Copa Libertadores ante 2 de Mayo, las dudas hacia Pablo Guede comenzaron a llegar y el nuevo equipo de Esteban Pavez aún no convence al hincha blanquiazul.

Una de las cosas que reclaman los seguidores aliancistas es la ausencia de Pedro Aquino en el terreno de juego. Es que el seleccionado nacional peruano no ha jugado un solo minuto en partidos oficiales. En los tres partidos por la Liga 1 de Perú fue suplente y no ingresó. Mismo caso que en la ida y vuelta de la fase previa a Copa Libertadores, en la que el equipo íntimo quedó eliminado.

Ante dudas por su condición física, luego del empate 0-0 ante Alianza Atlético, Aquino explicó la situación y apuntó contra Guede: “No tengo ninguna lesión, estoy bien, al 100%. No sé (el motivo de no jugar) decisiones del técnico, pero ya está”.

En este arranque de año, el mediocampista solo jugó 45 minutos ante Independiente en los tres partidos de la Serie Río de La Plata. Y en la noche blanquiazul frente al Inter Miami estuvo en la cancha durante 12 minutos.

Otra polémica más para Alianza Lima, equipo que ha estado en una nube negra desde la polémica acusación en contra de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron apartados del plantel y borrados completamente del club.

La situación que vive Esteban Pavez en Alianza Lima

La cosas en Alianza Lima no andan bien y a menos de un mes de su llegada, Esteban Pavez está lesionado producto a un golpe que sufrió en su debut en Paraguay ante 2 de Mayo.

Los exámenes realizados tras el encuentro confirmaron que Pavez presenta un esguince de primer grado en la rodilla, lo que es una lesión que lo mantiene alejado de las canchas hasta la próxima semana por lo menos.

Esteban Pavez se lesionó y aún no vuelve a las canchas.

Esta baja es otro de los grandes dolores de cabeza que ha sufrido Pablo Guede en el equipo. Sumado al caso de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, como la eliminación de Copa Libertadores en primera fase. Factores que tienen en el ojo del huracán al ex entrenador de Colo Colo, quien cada día se ve más lejos de su club.

