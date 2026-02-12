Alianza Lima de Esteban Pavez y Pablo Guede vivió un verdadero papelón en la Copa Libertadores 2026. El cuadro peruano se fue prematuramente en la fase 1 del torneo, cayendo en el global por 2-1 ante el ignoto 2 de Mayo de Paraguay.

Definiendo la llave como local el equipo del ex DT de Colo Colo fue incapaz de revertir el 1-0 en contra de la ida. Pese a la apertura de la cuenta de Luis Advíncula a los 63’, el 1-1 anotado por Brahian Ayala dejó sin opciones al elenco incaico.

La crítica contra el planteamiento de Pablo Guede ha sido feroz, algo que incluso deslizó el propio DT del 2 de Mayo. Para el entrenador Eduardo Ledesma fue una total sorpresa el juego ofrecido por Alianza.

ver también Fuerte y claro: Las indicaciones de Pablo Guede a Esteban Pavez que se hacen viral

El enojo de Pablo Guede tras eliminación de Alianza Lima

“Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo”, comentó el entrenador del elenco paraguayo.

Estas palabras recibieron la respuesta de Guede, quien en conferencia de prensa aseguró que “es fácil hablar cuando uno gana… Es fácil”.

En Perú los hinchas de Alianza Lima ya están pidiendo la cabeza de Pablo Guede. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

“Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon dos veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron dos goles”, agregó.

Para cerrar, el ex Colo Colo afirmó que “es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”.

ver también Jugó de titular vs Colo Colo y elogia la pretemporada de Guede en Alianza Lima: “La más dura de mi carrera”

Cabe destacar que Esteban Pavez no pudo jugar en este encuentro producto de la fuerte lesion que sufrió en el duelo de ida. Tras revisiones médicas se confirmó que sufrió un esguince de primer grado en su rodilla izquierda, por lo que estará entre dos y tres semanas alejado de las canchas.

Publicidad