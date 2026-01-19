Gianfranco Chávez jugó en la oncena estelar de Alianza Lima, que derrotó a Colo Colo con el habitual zaguero por primera vez en una nueva posición. El ex Sporting Cristal llegó al cuadro de Matute como defensor central, pero a Pablo Guede se le ocurrió readaptarlo.

Y ya lo puso de titular en una prueba de juego como volante de contención. En ese contexto, a Chávez le nació comparar esta pretemporada con todas las que ha hecho en su trayectoria. Tiene 27 años y también jugó en el Deportivo Coopsool.

“Estoy muy entusiasmado, en una nueva posición, el profe sabe que voy a dar lo máximo. Nunca había jugado de 6. Muy feliz de que el profe me siga enseñando y los compañeros tengan mucha predisposición. La gente que lleva mucho tiempo jugando en el medio me ha apoyado”, admitió Chávez en Jax Latin Media.

Gianfranco Chávez corre a festejar junto a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

Agregó que “me gusta, es lindo, me gusta marcar bastante. Debo asociarme más en algunos movimientos. Los mismos entrenamientos han sido duros”. Se refería al proceso de conocer su nueva función en el campo de juego. En ese contexto, lanzó una reflexión que dice mucho de la intensidad que pregona el staff técnico de Guede.

Gianfranco Chávez enfrentó a la UC con Sporting Cristal. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ha sido la pretemporada ha sido la más dura de mi carrera. Me fijo bastante en loi físico, tengo muchas cosas que mejorar y aprender. Viendo videos y jugando me iré soltando más”, reconoció Chávez. El preparador físico del DT argentino es el chileno Franco Barraza.

Ante eso, Gianfranco Chávez planteó que “el grupo está muy unido, las nuevas caras se sumaron muy rápido. Estamos muy felices. Debemos seguir con eso, la unión del equipo”.

Chávez y Cantero elogian el trabajo de Guede en Alianza Lima tras vencer a Colo Colo

Este 3-2 de Alianza Lima sobre Colo Colo le dio una dosis de confianza al equipo adiestrado por Pablo Guede. “Este club siempre te pide ganar, pero sabemos que la pretemporada ha sido muy dura. Sirve para soltar las piernas y prepararnos para los partidos que vienen”, expuso Gianfranco Chávez.

Una valoración muy alta del trabajo físico con la que el argentino Alan Cantero coincide. “La verdad estoy de acuerdo con él. Es una de las pretemporadas más duras que tuve, pero bueno, sirve para seguir creciendo. Nos hará mejorar muchísimo en el aspecto físico, ojalá podamos dar lo mejor”, expuso el autor de un golazo a Fernando de Paul.

“Estoy muy contento por cómo viene trabajando el equipo, contento por el gol que suma para agarrar confianza. Me quería quedar, eso está clarísimo. Ahora estoy disfrutando. Ojalá pueda aportar mi juego al equipo”, dijo el extremo de 27 años, quien fue comprado a Godoy Cruz en poco más de 593 mil dólares.

Cantero añadió que “el club exige mucho, es grande y tenemos que estar a la altura. Todos estamos juntos, sabemos los objetivos que hay, los tenemos claros. Apuntaremos a eso para pelear el campeonato”. Una meta a la que Pablo Guede también quiere llegar. Por lo pronto, el cuadro limeño tiene otro apretón más: el 24 de enero recibirá al Inter Miami de Lionel Messi en un amistoso de lujo desde las 22 horas.

