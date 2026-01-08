Luego de aparecer en las carpetas de Colo Colo, finalmente el argentino Pablo Guede asumió un desafío en Alianza Lima, cuadro que tiene una amistad histórica con los albos. Y que es uno de los más grandes que tiene el fútbol de Perú, donde el DT pretende volver a los títulos.

De hecho, Guede prometió que el cuadro íntimo gritará campeón durante la temporada 2026. Y así cortará el dominio de Universitario de Deportes en el último tiempo. Por estos días, el otrora entrenador del Cacique y de Palestino desarrolla la pretemporada.

Viajó junto a la delegación del club rumbo a Montevideo, la capital de Uruguay, para hacer esos trabajos. Allí está acompañado por un chileno que fichó como preparador físico del elenco limeño. Se trata de Franco Barraza, quien literalmente cumple un sueño en esa labor.

Pablo Guede antes de iniciar la pretemporada de Alianza Lima. (Foto: @ALoficial)

Así lo dejó claro él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido algunas imágenes del inicio de esta aventura en el vecino país. “Comienza el sueño”, escribió hace algunos días. “Mi nueva casa”, apuntó también Barraza.

Franco Barraza en un período de aprendizaje en el Real Madrid. (Captura Instagram).

Este PF ha tenido muy directa relación con jugadores de Colo Colo, tal como se aprecia en la imagen principal. De hecho, conserva un lazo muy cercano con Iván Morales. Todavía sigue sus rutinas en la puesta a punto mientras busca un nuevo club tras quedar libre de Sarmiento de Junín. Barraza también se llenó de orgullo por el traspaso de Vicente Pizarro al fútbol de Argentina.

Mientras avanza esta etapa en Alianza Lima, la idea de generar cohesión es compartida por todo el cuerpo técnico. Algo que Franco Barraza dejó en evidencia. “Como sea, pero juntos”, marcó este profesor de educación física y kinesiólogo. Una declaración de principios del staff.

Así las cosas, Pablo Guede y Alianza Lima afinan detalles para que el equipo adquiera rápidamente la idea del entrenador, quien llega tras una experiencia en Puebla de México. Allí contaba con Gonzalo Borean como PF, quien sin embargo fue reemplazado por Franco Barraza.

Otro que salió del staff de Guede fue Germán Lanaro, quien se sumó al cuerpo técnico de Felipe Gutiérrez en Deportes La Serena. El otrora defensor del Tino y Universidad Católica acompañó al estratego en el balompié azteca y en Argentinos Juniors.

En materia futbolística, Alianza Lima formará parte de la Serie Río de La Plata, que se disputa cada verano en Uruguay. Ahí jugará ante Independiente de Avellaneda y Unión Santa Fe, ambos de Argentina, el 10 y el 14 de enero respectivamente. Cerrará aquel certamen frente a Colo Colo el 18 de este mes.

Así se ha movido Alianza Lima en el mercado de fichajes 2026

🟢 Llegadas / Altas confirmadas (2025-26) 🛑 Salidas / Bajas confirmadas 🔁 Renovaciones confirmadas Jairo Vélez Néstor Gorosito (DT) Paolo Guerrero Luis Ramos Hernán Barcos Renzo Garcés Alejandro Duarte Pablo Ceppelini Eryc Castillo D’Alessandro Montenegro Guillermo Enrique Ángel De la Cruz Cristian Carbajal Ricardo Lagos Federico Girotti Ángelo Campos Mateo Antoni Pablo Lavandeira Pablo Guede (DT) Brian Arias Cristian Neira

