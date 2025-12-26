Es oficial: Felipe Gutiérrez es el nuevo entrenador de Deportes La Serena de cara a la temporada 2026. El ex volante de Universidad Católica fue finalmente anunciado por los papayeros como deté del cuadro de la Cuarta Región.

“Nuevo cuerpo técnico 2026: Felipe Gutiérrez asume como director técnico, junto a Germán Lanaro (ayudante técnico) y Emiliano Fleitas (preparador físico). Trabajarán junto al staff profesional del club. Éxito en este nuevo desafío”, informó La Serena.

Agregaron que “como club, le deseamos el mayor de los éxitos a Felipe Gutiérrez y a todo su cuerpo técnico en este nuevo desafío profesional, convencidos de que su liderazgo y compromiso serán un aporte para la institución”.

La polémica de Pipe Gutiérrez en Perú

Gutiérrez llega a La Serena para ocupar el puesto dejado por Mario Sciacqua… y con una polémica de proporciones en el fútbol peruano.

Es que el chileno había sido anunciado como ayudante técnico de Jaime De La Pava por Sport Boys, pero el mismo cuadro incaico sorprendió al informar hace unas horas la salida de Gutiérrez y Fleitas.

Cabe recordar que Gutiérrez vuelve a La Serena, club donde ejerció como ayudante técnico y mano derecha de Cristian Paulucci, quien dirigió a los granates en un breve paso por 2025.

Este será el debut de Felipe Gutiérrez como entrenador titular. Como jugador el oriundo de Quintero defendió las camisetas de Universidad Católica, FC Twente, Jong Twente, Real Betis, Internacional de Porto Alegre, Kansas City, Colorado Rapids y Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.