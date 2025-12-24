La temporada 2025 sigue pasándole la cuenta a Deportes La Serena. El cuadro granate pasó más de un susto en la lucha por el descenso y recién en la última fecha logró zafar de la Primera B.

Sin embargo, el cuadro granate sigue enfrentando un complejo momento y el panorama no cambia al menos para el cierre de año. Es que la salida de Mario Sciacqua solo sirvió para calmar las aguas, pero el cuadro papayero todavía no tiene nuevo DT.

ver también Era el CV preferido en La Serena, pero ahora tendrán que seguir buscando DT: “A última hora…”

Según indica el Diario El Día, las negociaciones con Pablo de Muner no llegaron a buen puerto. Pese a que era la primera opción, el trasandino decidió sumarse al cuerpo técnico de Martín Anselmi que asumirá en Botafogo.

De está forma La Serena se queda sin entrenador para el inicio de la pretemporada que está pactado para el 26 de diciembre. Incluso se indica que hay pocas chances de que pueda llegar un nuevo DT antes del comienzo de los trabajos.

Para peor, no hay refuerzos confirmados. Por lo que el plantel profesional se redujo solo a ocho jugadores que están contemplados para el inicio de los trabajos. A ellos se tendrán que sumar juveniles para así comenzar la preparación.

¿Qué jugadores siguen en La Serena?

Según indica el medio citado son solo ocho jugadores profesionales los que partirán la pretemporada este viernes 26 de diciembre. Lo que llama la atención en uno de los cuadros más respetados de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

El plantel de La Serena sufre importantes bajas y solo ocho jugadores se presentarán para la pretemporada del viernes.

Los que están confirmados son Erwin Sanhueza, José Tapia, Lucas Alarcón, Matías Cortés, Fernando Dinamarca, Joaquín Fernández, Sebastián Díaz y Felipe Chamorro.