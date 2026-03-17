El fútbol chileno tiene un nuevo nombre: Jetzen López, nacido en Australia y de padre chileno, que con 19 años acaba de ser citado a la selección chilena sub 20. De posición mediocampista, el joven volante es de los registros del Sporting Braga de Portugual.

El mismo Nicolás Córdova ya vio en terreno a López entrenando, pero habrá que saber jugar las cartas. El volante ya ha estado en la selección juvenil de Australia. Jetzen se deja querer, pero reconoce que le justaría definirse por La Roja.

“Cundo empecé a jugar en el Braga varias personas de la selección se pusieron en contacto conmigo para ver si estaba interesado, ya que sabían que mi padre era chileno. Él nació allá y se mudó a Australia de joven. Siempre ha dicho que Chile es un país hermoso y que le hubiera gustado llevarnos a mi familia y a mí a visitarlo“, dijo López a As.

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Jetzen López: herencia azul y admiración por Arturo Vidal

Consultado por el fútbol chileno, el volante reconoce que no sabe mucho, pero hay un club y un jugador que sí tienen su atención: “no sé mucho de fútbol chileno, pero mi papá sí y le encanta Universidad de Chile. (…) Un jugador que juega en mi posición y al que disfruto viendo jugar es Arturo Vidal. Me encanta su hambre de victoria y su agresividad”.

López ya ha jugado por Australia, ahora

Además el australiano-chileno sostiene que “sueño con representar a Chile y ser profesional. Lo que me motiva es el amor por el fútbol y mi familia. Son mis mayores apoyos y les estaré eternamente agradecido“.

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“Creo que mis virtudes son la técnica y la pasión por el balón. Me gusta controlar el juego con la pelota. Soy principalmente zurdo, pero también me desenvuelvo bien con la derecha”, añade.

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Jetzen López sentenció que “mi sueño en el fútbol es llegar a un Mundial y a la Champions League. Me encantaría competir en esos torneos. También me encantaría ganar trofeos en las ligas mayores, jugando contra los mejores del mundo cada semana”.

Resumen:

Jetzen López, mediocampista del Sporting Braga, fue citado a la selección chilena sub 20.

El volante de 19 años nació en Australia y posee ascendencia chilena por su padre.

El jugador zurdo ya entrenó bajo las órdenes del director técnico Nicolás Córdova en Chile.