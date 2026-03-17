La Roja tiene nómina confirmada para los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda. Para esta oportunidad, Nicolás Córdova sumó unos cuantos nombres jóvenes, aunque para muchos no fue suficiente.

El DT mantuvo su base de figuras ya establecidas de la selección, con las únicas sorpresas de Sebastián Mella, Felipe Fáundez, Diego Ulloa, Felipe Ogaz y Benjamín Chandía. Y eso es algo que molestó a Arturo Vidal.

Tras la victoria de Colo Colo en la Liga de Primera, el King habló con la prensa sobre la nómina nacional. “Voy hablar super corto de eso. Me alegro mucho por Ulloa por su nominación, es un jugador que viene de Unión La Calera, en estos primeros meses que ha estado acá lo hace excelente, trabaja muy fuerte, de verdad que siempre está atento a mejorar”, dijo.

“Ya después no quiero seguir hablando. Solo una cosa: cuando se hacen las nóminas, hay que ser consecuentes con lo que se dijo antes. Solo eso. Quiero felicitar a Ulloa y seguir metido en Colo Colo, tenemos partidos duros y estaremos de la mejor forma”, sumó.

Vidal, ya fuera de la Roja, criticó la nómina de Nicolás Córdova | Photosport

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La fuerte crítica de Arturo Vidal a Nicolás Córdova

Igualmente, Arturo Vidal ahondó en su crítica a Nicolás Córdova. “Tú hablas de que la selección tiene que mirar jugadores del futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes. Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que uno ya conoce”, reprochó.

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“Cuando tú dices que la selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos. Tienes que llamar a jugadores jóvenes, que están acá en Chile o los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente con lo que uno dice”, cerró.