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La Roja Femenina

Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver EN VIVO a La Roja Femenina en el Sudamericano Sub 17

Conoce todos los detalles del enfrentamiento que este martes anima La Roja sub-17 Femenino por el Sudamericano de la categoría.

Por Franco Abatte

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La Roja Femenina vuelve a la acción este martes tras tener libre en la jornada 2.
© CONMEBOLLa Roja Femenina vuelve a la acción este martes tras tener libre en la jornada 2.

Este martes, La Roja Femenina Sub-17 vuelve a la acción en el Sudamericano de la categoría, a disputarse en Paraguay. La selección nacional, que debutó con un importante triunfo por 8-1 ante Bolivia, regresa a la competencia tras quedar libre en la fecha 2.

Ahora, el equipo comandado por Vanessa Arauz enfrentará en la jornada 3 del certamen a su símil de Colombia, un potente rival que viene de igualar 1-1 en su debut ante Argentina, actuales líderes del Grupo A, ubicándose momentáneamente en el 4° lugar con un punto.

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En tanto, la gran diferencia de gol deja a la selección nacional aún en zona de clasificación, usando el 2° puesto de su zona, por detrás de Argentina (4), con los mismos 3 puntos de Paraguay, pero con una mejor diferencia de goles (+7 contra -1).

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia sub-17 y qué canal transmite?

El enfrentamiento entre la selección chilena sub-17 y su par de Colombia se juega este martes 28 de abril a las 19:00 horas de Chile en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.

¿Dónde ver EN VIVO? El encuentro de La Roja Femenina será transmitido por Canal 13 en su señal de T13 y también por la señal de DSports 4.

T13 En Vivo:
TV abierta digital – 13.2 (HD)
Entel – 56 (HD)
Zapping – 13 (HD)
Mundo – 705 (HD)

Además podrás verlo por las plataformas digitales de Canal 13, 13GO, su señal online y por la app DGO, previa suscripción.

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La Roja debutó con una importante goleada ante Bolivia. (Foto: Conmebol)

La Roja debutó con una importante goleada ante Bolivia. (Foto: Conmebol)

Tabla de posiciones grupo A del Sudamericano Femenino sub-17

Equipo Pts PJ Dif
Argentina 4 2 2
Chile 3 1 7
Paraguay 3 2 -1
Colombia 1 1 0
Bolivia 0 2 -8

El formato de este certamen permite que solo clasifiquen los primeros tres de cada grupo a la ronda final, a partir de ahí, solo los cuatro primeros (de seis) tendrán pasaje al Mundial de la categoría, a jugarse este año en Marruecos.

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En resumen

  • Chile Sub-17 femenina enfrenta a Colombia este martes 28 de abril a las 19:00 horas en Paraguay.
  • Transmisión EN VIVO por Canal 13 (T13) y DSports 4, además de plataformas digitales.
  • La Roja es 2° del grupo con 3 puntos y +7 de diferencia, en zona de clasificación al hexagonal final.
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