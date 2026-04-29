La selección chilena ya tiene anunciado de forma oficial el amistoso contra Portugal, en la previa del Mundial 2026, el sábado 6 de junio. Junto al duelo frente a los lusos, no es un misterio que en la ANFP buscaban un segundo examen, el que está listo a espera de confirmación oficial.

Y ese segundo rival amistoso será, de no ocurrir un contratiempo, la República Democrática del Congo, otro rival mundialista.

Según informó Afrik-Foot, la República Democrática del Congo enfrentará a La Roja el martes 9 de junio en Madrid, en el afán de los africanos de medirse ante una selección sudamericana.

Cabe recordar que el Congo integra el Grupo K de México, Estados Unidos y Canadá 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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El misterio en Chile y la clasificación de Congo

Desde La Roja, el gerente de selecciones, Felipe Correa, manifestó que “vamos a anunciar mañana este segundo partido en Europa. Estamos planificando con Nicolás Córdova todo el resto del año de partidos amistosos“.

El Congo enfrentará a Chile en junio.

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Agregó que “tendremos una gira de amistosos por Norteamérica en septiembre y octubre, cerrando el año con un amistoso en Chile“.

La selección chilena sigue trabajando en el inicio del proceso al Mundial 2030, todavía con Córdova como entrenador interino. La Roja quedó sin boletos a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar último en las Eliminatorias Sudamericanas.

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Por su parte, la República Democrática del Congo se metió en la Copa del Mundo 2026 de forma histórica al imponerse en el repechaje internacional a Jamaica. Los africanos vuelven a una cita planetaria después de 52 años.

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Resumen:

-Chile jugará un amistoso contra Portugal el próximo sábado 6 de junio.

-La Roja enfrentará a República Democrática del Congo el 9 de junio en Madrid.

-El gerente Felipe Correa confirmó giras por Norteamérica para septiembre y octubre de 2026.