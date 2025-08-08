Un verdadero batacazo se vivió el pasado jueves en Montreal, el Masters 1000 con jugadora que se robó las miradas del mundo del tenis. Se trata de la canadiense Victoria Mboko, quien hizo historia al coronarse campeona.

Con solo 18 años, la jugadora levantó el trofeo del WTA 1000 de Canadá en su sexto torneo en el circuito y lo hizo recién en su 28° partido. Pero no se queda ahí, ya que la hazaña fue ante una gigante del ATP.

Mboko derrotó en la final del torneo a la japonesa Naomi Osaka, ex número uno del mundo y una de las grandes figuras del circuito. La épica victoria de la canadiense fue por 2-6, 6-4 y 6-1, cargada de emoción por su historia personal y familiar.

Desde el Congo a celebrar en el tenis

Victoria Mboko, flamante monarca en Montreal y ya una realidad del tenis femenino, tiene una particular historia familiar al arribar desde el Congo a Notearmérica.

De raíces africanas, la jugadora de 18 años nació en EE.UU. luego que su familia de origen en Congo se fuera del país. Su padre, fanático de André Agassi y Jim Courier, le transmitió la pasión por el tenis a ella y sus hermanos.

Publicidad

Publicidad

Fue en ese entonces que los padres de la campeona en Montreal dejaron África por la inestabilidad social y económica de su país. Victoria nació en Charlotte, Carolina del Norte, pero después se fue a Canadá.

Getty Images

En el país donde ahora se tituló monarca hizo su prometedora carrera y desde los cuatro años se enamoró de esas tierras. Por eso, decidió nacionalizarse y competir bajo los colores canadienses.

Publicidad

Publicidad

“Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me apoyaron toda la semana. Gracias también a Naomi por un partido increíble. Siempre la admiré cuando era pequeña y es genial jugar contra una gran jugadora”, dijo Victoria Mboko tras el título.