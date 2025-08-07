Chile ha sido históricamente un país con grandes exponentes en el tenis, nombres potentes han ido surgiendo cada tanto tiempo y han logrado ser protagonistas en distintas etapas de este deporte, así es como aparecieron figuras de la talla de Jaime Fillol, Hans Gildemeister, Marcelo Ríos, Fernando González, Nicolás Massú y más recientemente, Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo o Cristian Garín, solo por decir algunos.

Títulos, triunfos históricos y grandes hazañas han sido parte de la historia deportiva del país y es en ese contexto que elegir al número de Chile de todos los tiempos tampoco es tan sencillo.

Si bien muchos se podrían inclinar por el “Chino”, ya que fue el primer sudamericano en lograr el número 1° del ranking ATP y destacó desde temprana edad por su gran técnica, lo que le valió la admiración de Roger Federer, por ejemplo, la inteligencia artificial no lo cree así y cuando se le consultó por el mejor tenista nacional de todos los tiempos, sorprendió a muchos fanáticos y conocedores. Revisa, la respuesta, a continuación.

El mejor tenista de la historia de Chile, según la IA:

De acuerdo a lo escrito por la herramienta ChatGPT, el mejor tenista de la historia de Chile no es otro que Fernando González .

La IA le otorgó el título de mejor raqueta de la historia de Chile al “Feña” considerando logros, impacto, talento, gusto personal y legado, pero eso no es todo, porque esta misma defendió su elección señalando los logros de González en desmedro de Marcelo Ríos ¿Qué dijo?

Logros concretos (más que Ríos)

Medallas olímpicas: Oro en dobles (Atenas 2004, junto a Nicolás Massú) Plata en singles (Beijing 2008) Bronce en singles (Atenas 2004)

Finalista de Grand Slam: Abierto de Australia 2007

Top 5 del ranking ATP

Más de 10 títulos ATP en singles

Estuvo activo por más de una década al más alto nivel

Regularidad y profesionalismo

Tuvo una carrera consistente , sin grandes escándalos ni bajones mentales.

, sin grandes escándalos ni bajones mentales. Representó a Chile con orgullo en Copa Davis y Juegos Olímpicos, con compromiso total.

Influencia y respeto internacional

Muy respetado por sus pares.

Conocido por su ética de trabajo, su derecha demoledora y su mentalidad competitiva.

¿Qué dijo la IA del “Chino”?

La IA argumentó que si bien Marcelo Ríos tiene argumentos muy fuertes como haber sido N.º 1 del ATP, ganar 18 títulos ATP y ser extremadamente talentoso, tuvo algunos problemas que le quitan el puesto n° 1, como:

Nunca ganó un Grand Slam ni medalla olímpica.

Su carrera fue irregular, corta, plagada de lesiones y polémicas.

Tuvo una relación muy conflictiva con los medios, hinchas y dirigentes.

Se retiró joven y dejó una sensación de “lo que pudo haber sido”.

Y tú, ¿estás de acuerdo con el resultado propuesto por la inteligencia artificial?