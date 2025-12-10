En medio de la polémica: recuerdan vergonzoso episodio de Marcelo Ríos en Alemania

Nadie ha quedado ajeno a las polémicas declaraciones de Marcelo Ríos contra Jeannette Jara en la previa de la segunda vuelta presidencial. El ex N°1 del mundo ha criticado a la candidata en duros términos.

Después de una cruel burla a la exministra del Trabajo, quien contestó que “hace tiempo que el Chino Ríos viene dado la hora“, la cosa subió de nivel. El polémico personaje volvió a dejar la grande en redes sociales.

“Gobernar un país quiere la cara de raj…”, escribió Marcelo Ríos. “Yo fui tenista y tú eres política. ¿Cómo dejé a este país en el extranjero? ¿Cómo has dejado tú a tu país? Saca tus conclusiones, vieja comunista“, sumó.

Todo esto tuvo una inesperada respuesta, porque la reconocida encuestadora Marta Lagos usó su Twitter para lanzarse contra la actitud de Marcelo Ríos y exponer una vergonzosa anécdota.

Recuerdan “un espectáculo penoso” de Marcelo Ríos tras la polémica

“Nos topamos con Marcelo Ríos en un vuelo a Frankfurt. Al bajar, los oficiales de inmigración alemanes lo detuvieron en la puerta del avión y se lo llevaron mientras alegaba a viva voz que él era famoso“, relató.

“Un espectáculo penoso. Mal educado, prepotente, con ego gigantesco“, agregó Marta Lagos, quien además citó un antiguo video del extenista insultado a periodistas diciendo “que la chupen todos, que la sigan chupando“.

