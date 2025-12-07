Es tendencia:
“Viej… comunista, gobernar un país la cara de raj…”: Marcelo Ríos lanza otra irrespetuosa crítica a Jeannette Jara

El ex tenista volvió a la carga con furioso mensaje que sacó ronchas en redes sociales. Terminó borrando uno de los post.

Por Nelson Martinez

Siguen los ataques del ex número uno del mundo.
Siguen los incendiarios mensajes de Marcelo Ríos, quien desde Estados Unidos reclama por la situación política y social en Chile. Ahí, sus dardos apuntan hacia la candidata presidencial Jeannette Jara.

Ya había lanzado la primera bomba al burlarse con irrespetuoso meme en Instagram. Tras cartón, la candidata del Partido Comunista y del Frente Amplio dijo que el Chino “hace rato viene dando la hora“.

Por eso, el ex número uno del mundo volvió a teclear desde Miami y tras hacer encuestas por apoyo a José Antonio Kast, ahora disparó nuevamente contra la ex ministra del Trabajo. Esta vez, con duras palabras que estallaron las redes sociales.

Marcelo Ríos termina borrando uno de sus post

Marcelo Ríos sigue lanzando insultos desde sus redes sociales hacia la candidata presidencial Jeannette Jara. Eso sí, de las dos publicaciones del día, una la terminó borrando posteriormente.

“Me encantaría saber que montón de conflictos en Estados Unidos he tenido como dice esta señora que fácil es vivir hablando mentiras y huev… sin tener idea de nada”, partió diciendo el ex tenista.

Fue ahí que el número uno del mundo criticó a Jeannette Jara por “no informarse antes de hablar, que más voy a esperar de una comunista, gobernar un país quiere la cara de raj…”.

Pero no se quedó ahí, ya que minutos más tarde volvió a la carga con otra incendiaria publicación. Ahí fue más duro en sus términos, aunque terminó borrando el post.

El post borrado por el Chino Ríos:

