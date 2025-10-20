Marcelo Ríos sorprendió con una insólita publicación en redes sociales. Lo que de inmediato se volvió viral ya que esto tenía relación con un puesto de trabajo de máxima confianza.

En su Instagram, el ex número uno del mundo aprovechó los más de 369 mil seguidores para buscar un dato de “ama de casa”. Búsqueda que además contó con varias indicaciones. Lo que ya empezó a dividir las aguas entre sus seguidores.

ver también Fue número 1, se retiró por un escándalo y ahora defiende a Marcelo Ríos: “No hay mejor que él”

“Busco ama de casa, entre 20-40 años ojalá sin familia y que pueda trabajar de lunes a viernes”, comenzó el registro de Ríos. “Buena presencia y muy alegre, que sepa cocinar y hacer masajes”, complementó entre las exigencias.

Solo bastaron un par de minutos para llegar a más de mil like en la plataforma. “No querí nada, Chino”, “El que fue número uno pide lo que quiera”, y “aprovechen que hay pega” fueron parte de los diversos comentarios que se dejaron ver.

La publicación de Marcelo Ríos que desató ola de comentarios

¿Qué hizo Marcelo Ríos?

Pero lo más llamativo fue que minutos más tarde repitió la misma imagen pero con otro mensaje. “Ya la encontré, muchas gracias, pero como en pedir no hay engaño, necesito 3 requisitos más”, agregó el ex número uno.

Publicidad

Publicidad

ver también Es argentino y compara al Chino Ríos con Lionel Messi: “Verlo jugar tenis era lo mismo”

Entre las peticiones sumó “que sepa jugar tenis, que me deje durmiendo antes de irse, y que sepa manejar jet ski”. Esta nueva publicación superó los cientos de like y rápidamente se esparció en Instagram.

Cabe consignar que este tipo de “mensajes” ya han aparecido anteriormente en la cuenta del “Chino”, pero el deportista nacional ha recalcado que se trata de “experimentos sociales”.