Radicado en Estados Unidos, pero siempre ligado a Chile, Marcelo Ríos siempre da que hablar en nuestro país. Esta vez, su carrera en el tenis volvió a ser situada al nivel de una leyenda del deporte blanco.

Siendo número uno del mundo en 1998, el zurdo encandiló al mundo entero y así lo hacen saber hasta sus propios rivales de la época, donde hasta otro ex top one del ATP lo llenó de elogios.

Desde Brasil, fue el querido Gustavo Kuerten quien recordó la figura del chileno, con un particular mano a mano con Alem Tenis, ocasión donde fue escogiendo a los ex números unos del mundo que lo superaron.

Guga se rinde ante Marcelo Ríos

Gustavo Kuerten no tuvo problemas en decir que Marcelo Ríos fue un mejor jugador que él en el tenis, siendo ambos leyendas sudamericanas al alcanzar el número uno del mundo.

“Marcelo Ríos, me ha ganado varias veces”, dijo Kuerten a la hora de compararse con el chileno y elegir al mejor. Eso se suma a sus anteriores declaraciones hace unos meses atrás elogiando al zurdo.

“Marcelo es la figura más disruptiva de mi generación en Sudamérica, aún yo llegando más lejos en ranking o Grand Slam. Tiene una importancia mayor”, dijo en julio pasado.

El Chino Ríos se retiró en 2004 de la actividad, mientras Guga jugó hasta el 2008, con brillante carrera de ambos pavimentando a las siguientes estrellas del tenis sudamericano.