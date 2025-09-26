Universidad de Chile se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima. Debido a esta victoria, la Conmebol incluyó a tres de sus jugadores en el equipo ideal de la semana.

El Romántico Viajero venció a los Íntimos por 2-1. Si bien terminaron sufriendo, lograron sellar su paso a la semifinal. Ahora el rival que se viene es Lanús, club que dejó en el camino a Fluminense. Los Azules están ilusionados con dar otra vuelta a nivel internacional.

Los tres jugadores de U. de Chile en el equipo ideal

Universidad de Chile viene contando con niveles altísimos durante la presente Copa Sudamericana, los cuales posibilitan el sueño de los hinchas de levantar nuevamente el título que ya conquistaron en el año 2011. Así también lo piensan desde la Conmebol.

El organismo con sede en Paraguay realizó el tradicional equipo ideal de la semana de la Copa Sudamericana. En esta oncena de la competición internacional, decidieron incluir a tres jugadores del plantel que comanda Gustavo Álvarez.

El primero de ellos fue Fabián Hormazábal. El lateral derecho actuó nuevamente como stopper y cumplió de muy buena manera. El seleccionado nacional es correcto en defensa y aporta en los ataques, haciendo muy bien la doble función.

El otro jugador de la U en el equipo ideal fue Javier Altamirano. El Otaku del Bulla regaló un golazo ante Alianza Lima con un zurdazo impresionante. El jugador que llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata, fue comprado por los Azules y seguirá en el club en el 2026.

Finalmente, no podía faltar Lucas Assadi. La gran estrella de Universidad de Chile llegó a su 5° gol en 6 partidos en la Copa Sudamericana. Si sigue con este nivel, será muy difícil que puedan retenerlo a fin de año. Lidera la ilusión de quedarse con la “otra mitad de la gloria”.

Universidad de Chile enfrentará a Lanús el 23 y 30 de octubre. Primero en Chile, sin público y todavía con estadio por confirmar. La vuelta será en Argentina, donde se espera un clima muy hostil con el Romántico Viajero tras lo sucedido contra Independiente.

