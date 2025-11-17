Universidad de Chile vuelve a los trabajos con miras a los últimos tres partidos que le quedan en la Liga de Primera 2025, con el objetivo de meterse nuevamente en la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez se enfocan en el compromiso del domingo, donde deben visitar a O’Higgins, un rival directo por el Chile 2 en la tabla de posiciones.

Pero hay una dificultad que deberá afrontar el plantel bullanguero esta semana, luego de un fin de semana libre que tuvieron los jugadores de la U, donde muchos aprovecharon de viajar.

Esto, porque el once estelar tendrá que esperar recién hasta el viernes, teniendo en cuenta que no podrá contar, al menos, hasta el jueves con tres de los seleccionados nacionales: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano.

Javier Altamirano y Fabián Hormazábal estuvieron ante Rusia. Foto: Sipa/Photosport

¿Cuáles son las dudas de la U vs O’Higgins?

Fue radio Cooperativa la que deja en claro que Gustavo Álvarez tendrá una dura complicación en la semana de trabajos con Universidad de Chile, donde tiene que esperar a tres de sus titulares.

Hormazábal y Altamirano ya sumaron importantes minutos en la victoria del sábado por 2-0 ante la selección de Rusia, pero todavía queda el duelo ante Perú de la jornada del martes, donde se espera que el Tucu Sepúlveda también sume protagonismo.

Por lo mismo, teniendo en cuenta el largo camino de regreso hasta Chile, que se espera que los jugadores recién el jueves estén de regreso en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, se deberá esperar el viernes para saber si jugarán como titulares el domingo ante O’Higgins, en una evaluación que deberá realizar Álvarez según los minutos y si no tienen lesiones.

¿Qué bajas tiene la U vs O’Higgins?

Universidad de Chile tiene dos bajas confirmadas para la visita a O’Higgins del domingo en el estadio El Teniente, donde están suspendidos Franco Calderón y Lucas Assadi.