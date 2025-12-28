En medio de la delicada situación económica que vive Colo Colo de cara a la temporada 2026, uno de los valores exportables que posee en su actual plantel es el volante Vicente Pizarro, quien ya genera interés en el extranjero.

Uno de los equipos que busca los servicios del seleccionado nacional es Independiente de Avellaneda, donde hay un viejo conocido del futbolista como el entrenador Gustavo Quinteros, quien pidió su contratación para la próxima temporada.

Una situación que según dio a conocer el periodista argentino Matías Martínez, de Radio La Red, sólo se puede concretar si es que se cumple una condición sine qua non para traer a Pizarro, y vincula nada menos que a su compatriota Felipe Loyola.

La única condición para que Pizarro parta a Independiente

Es que todo radicará en si el polifuncional futbolista chileno es vendido al Santos de Brasil, quien según reportes de ese país, ofreció más de US$6 millones de dólares por su pase. El “Rojo” ya hizo una contraoferta y hoy están en negociaciones.

Según reporta Martínez, si Independiente logra vender a Loyola, tendrá el dinero suficiente que pide Colo Colo por el pase de Pizarro, o para negociar su incorporación y tener un nuevo futbolista nacional en el exigente balompié argentino.

Recordemos que el volante de 23 años tiene una cláusula de salida, que fijó la dirigencia de Blanco y Negro, tasada en US$3 millones de la moneda estadounidense. Así las cosas, tendrían el dinero suficiente para cumplirle el deseo a Quinteros.

Los números del “Vicho” en 2025

Entre torneos locales y Copa Libertadores con Colo Colo, Vicente Pizarro disputó 3.064 minutos en 40 encuentros, donde registró siete goles, seis asistencias y seis tarjetas amarillas.

Así terminó Colo Colo en Liga de Primera

