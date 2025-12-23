Mucha información, pero nada concreto. Colo Colo está metido de cabeza en el mercado de pases, para dejar atrás un Centenario gris y comenzar a retomar la historia de grandeza del club.

Para ello, lo principal es armar una buena escuadra, competitiva y que pueda hacer frente en el torneo local. Las copas internacionales no existirán, por lo que es un buen momento para canalizar toda la energía.

Y no es sólo un tema de contratar a lo mejor que haya disponible. Hay que entender que la economía en Colo Colo no pasa por su mejor momento, por lo que hay que buscar equilibrar las arcas. Además de comprar barato, es necesario vender.

Signo de pesos en los ojitos: el jugador que esperan vender en Colo Colo

Sin lugar a dudas, uno de los grandes jugadores de la temporada de Colo Colo fue Vicente Pizarro. Con un gol ante la Universidad de Chile en el Superclásico y una solidez constante, el Vicho se ganó el puesto y, además, es uno de los que se espera poder vender, junto con Lucas Cepeda, en el actual mercado de fichajes.

Se esperaban ofertas rimbombantes, pero la campaña alba y una Selección Chilena que salió última de las Eliminatorias, no mejoraron la panorámica. Es por eso que, según Coke Hevia en Pauta de Juego, no hay nadie que haya mostrado oficialmente interés por el hijo del Ministro de Deportes.

“Una cosa es como te embolinan la perdiz y otra es la verdad. No hay ninguna oferta formal por Vicente Pizarro. Distinto es que los ofrezcan y se puedan ir, pero no hay ofertas, porque la liga nacional no es atractiva“, dijo el periodista, que agregó lo que, a su parecer es la razón primordial detrás de esto.

“La Selección valorizó a Lucas Cepeda y a Vicente Pizarro, pero es la más mala del continente. Hicieron una buena temporada en su club, pero Colo Colo fue un desastre. Y, además, no tienen 18 años, no tienen pasaporte de la Comunidad Europea y físicamente no son un portento“, cerró, argumentando, Coke Hevia.

¿En cuánto está avaluado Vicente Pizarro?

Según el sitio Transfermarkt, Vicente Pizarro está en su precio más alto en lo que va de su carrera, siendo avaluado en 3 millones de euros. Esto, pese a una caída a mitad de esta temporada. Y, ojo, tiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2027.

