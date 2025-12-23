Bendito mercado de fichajes. Estamos en el tiempo en el que el fútbol se detiene, pero no las noticias. Muchas de estas últimas, sin embargo, vienen siempre con un elemento humeante.
Es lo que pasa con los equipos grandes, donde cada día asoma una nueva noticia. Pero no son los únicos con noticias. De hecho, no solamente en la Liga de Primera vemos rumores, sino que también en la B.
En este caso hablamos de Santiago Wanderers, equipo que estuvo peleando el ascenso y que fue eliminado a través de una tanda de penales ante Cobreloa. Ahora, tienen noticias rimbombantes.
Uno de Colo Colo al Puerto Principal
De Macul a Valparaíso, claro que con escalas. La última fue San Felipe, lugar donde Pedro Navarro militó durante toda la temporada 2025. Pese a ello, le tocó la hora de volver al club de formación.
Pedro Navarro ha ido de préstamo en préstamo y sigue perteneciendo a Colo Colo, por lo cual podría volver a suceder lo mismo este año. Esto, debido a que tiene contrato con el Cacique hasta fines de 2026.
Según información del sitio PrimeraBChile, el lateral izquierdo está en negociaciones con Santiago Wanderers, para dilucidar su arribo al club. Esta semana será decisiva.
Pedro Navarro enfrentó a Colo Colo en Copa Chile | Photosport
¿Dónde ha jugado Pedro Navarro?
El lateral izquierdo de 24 años, perteneciente a Colo Colo, tuvo una última temporada en Unión San Felipe, pero también ha defendido los colores de O’Higgins y de Barnechea. Además, en 2022, estuvo en el Cacique, donde jugó algunos minutos en el torneo local y en la Copa Chile.