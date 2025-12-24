Meneghini rompe el silencio tras su salida de O’Higgins: “La realidad es que…”

Uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes hasta ahora es la salida de Francisco Meneghini de O’Higgins para partir rumbo a U. de Chile. Ya se confirmó su salida del elenco rancagüino, mientras se espera que sea anunciado pronto en la U.

Ahora, el DT quiso mandar un mensaje de despedida para los hinchas del Capo de Provincia y dar algunos detalles de por qué no renovó con el equipo que clasificó a la Copa Libertadores 2026.

“No voy a continuar la temporada que viene y quería compartir mis emociones. Lo principal que siento es agradecimiento hacia ustedes por el apoyo desde el primer día hasta el último, en cada estadio, en toda la región y en todo el país, porque nos apoyaron en todos los lugares”, dijo.

“Siempre que se cierra un ciclo es triste y en especial un ciclo como este, tan lindo, tan hermoso, en el que todos disfrutamos mucho“, comentó.

Meneghini: “No era lo que yo pretendía para O’Higgins”

“La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación ni conversaciones. Después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo“, relató Meneghini.

“Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero no era lo que yo pretendía para el equipo y ahí decidí por dar por finalizadas las conversaciones“, comentó.

Sobre el futuro, mencionó que “ahora me va a tocar estar desde afuera, pero el cariño va a quedar y el apoyo siempre va a ser para O’Higgins. Les deseo lo mejor, que tengan un gran 2026 y que el club pueda seguir creciendo como se merece”.