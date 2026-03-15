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Árbitros

Escándalo en Arabia Saudita: Cristián Garay cobra polémico penal y el VAR lo salva

El árbitro chileno tuvo una acción que dio la vuelta al mundo en el duelo en que Al Hilal enfrentaba a Al Fateh. Su actuación provoca reclamos en hinchas y jugadores.

Por Alfonso Zúñiga

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Cristián Garay provoca polémica de proporciones en Arabia Saudita.
© Getty ImagesCristián Garay provoca polémica de proporciones en Arabia Saudita.

A exactas dos semanas de dirigir el Superclásico del fútbol chileno, no sin pocas polémicas, el árbitro Cristián Garay viajó hasta Arabia Saudita para dirigir un encuentro de la emergente y millonaria liga de ese país. Dejó la grande.

El internacional chileno impartió justicia en el encuentro que enfrentaba a Al-Hilal, escolta del líder Al Nassr, contra Al Fateh que se ubica en la medianía de la clasificación. El duelo terminó con victoria del primero por 3-2, no sin complicaciones.

En la última jugada del encuentro, Cristián Garay decidió cobrar como penal una infracción del central senegalés Kalidou Koulibaly en contra del marroquí Mourad Batna. Lo que vino después fue una locura que en Arabia no pueden creer.

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El polémico penal que cobra Garay en Arabia Saudita

Mientras los futbolistas de Al-Hilal reclamaban que no había infracción, los de Al-Fateh se preparaban para firmar el empate por 3-3; sin embargo, entró en acción el VAR, quien llamó al juez chileno para que viera la polémica acción.

Tras el aviso del arbitraje de video, Garay revisó la repetición sólo en una oportunidad, se tomó menos de siete segundos para tomar una decisión y revertir el fallo inicial, lo que derivó en triunfo para el visitante. No quedó esto allí.

Luego del compromiso, a través de redes sociales, tanto jugadores de Al Fateh como hinchas las emprendieron en contra del árbitro nacional, incluso subieron imágenes de cámaras que no usó el VAR para reclamar que se equivocó. La polémica sigue.

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En síntesis

  • Cristián Garay arbitró el triunfo de Al-Hilal ante Al Fateh en Arabia Saudita.
  • Marcador 3-2 final tras anularse un penal que cometió el defensor Kalidou Koulibaly.
  • Siete segundos tomó la revisión de VAR para revertir el fallo arbitral inicial.
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