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Universidad de Chile

Claudio Borghi aplaude el atrevimiento de Fernando Gago en U de Chile en el Clásico Universitario

El comentarista deportivo habló con Redgol sobre el atrevimiento del DT de la U, que no es normal en el fútbol chileno.

Por Cristián Fajardo C.

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Borghi destaca a Fernando Gago en la U.
Borghi destaca a Fernando Gago en la U.

El Clásico Universitario sigue dando que hablar tras la victoria de Universidad de Chile por 1-0 sobre Universidad Católica, en el duelo jugado el sábado en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, muchos han destacado la valentía del técnico Fernando Gago, quien se la jugó al poner una zona de volantes con muchos juveniles, donde destacó Agustín Arce, Lucas Barrera, además en el ataque Ignacio Vásquez.

Uno que destacó el atrevimiento fue Claudio Borghi, quien asegura que hay que tener los pantalones para dar esa confianza a jugadores jóvenes, que es algo que no se ve mucho en el fútbol chileno.

Agustín Arce fue una de las jugadas de Gago que le resultó en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Fue en conversación con Redgol donde Claudio Borghi analizó el Clásico Universitario, donde se quedó con el planteamiento de Fernando Gago y los juveniles de Universidad de Chile.

“Mira, ayer dijeron que no pasó nada extraordinario y yo dije claro que sí pasó algo extraordinario. Fernando Gago puso tres juveniles donde normalmente los técnicos no ponen juveniles”, explicó.

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“En lo clásicos normalmente se pierden los minutos de juveniles y el tipo vino los puso. Sí estuvo también, no digo la suerte, porque no lo es, el momento que los tres juveniles que puso anduvieron bien”, detalló.

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