El Clásico Universitario marcó el regreso a las transmisiones de los partidos de Claudio Borghi en TNT Sports, quien fue comentarista en la victoria de Universidad de Chile por un marcador de 1-0 sobre Universidad Católica.

El Bichi volvió a comentar y también a los reductos, donde dijo presente en el Estadio Nacional, algo que no hacía hace mucho tiempo, por una decisión propia.

Así lo detalló en conversación con Redgol, donde expresa las emociones de estar de regreso en un partido tan importante en el fútbol chileno, cosa que extrañaba en cierta parte.

“Mira son situaciones bien complejas, hace más de un año que no iba al estadio, que voy solo a trabajar. Tenía que encontrar un momento junto, porque hay gente que piensa que andaba buscando trabajo y es complejo”, explicó.

“Me sentó bien, el estadio estaba lindo, había mucha gente, no hubo disturbios y eso hace que uno lo pase bien. Fue del todo bueno”, destacó el Bichi.

Claudio Palma y Claudio Borghi tenían una dupla de TNT Sports. Foto: Andres Pina/Photosport

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Borghi vuelve a disfrutar del fútbol en los estadios con su regreso a TNT Sports

Claudio Borghi volvió a vibrar con el fútbol en televisión para el Clásico Universitario, donde destaca que habían ciertas cosas que no se ven en la pantalla que había perdido el ritmo.

“Y sí, es algo que he hecho, pero hace mucho que no. En estos partidos clásicos los ve muchísima gente, tienes que estar atento a no equivocarte, va cambiando la gráfica del canal a cuando estaba y ahora, cambia todo y tienes que estar atento para no cagarla“, rescata.

“Hay momentos de entrar y salir, es una previa importante con otros periodistas, el enganche justo, el no montarte con tus compañeros, cuando uno comenta solo uno entra y sale cuando quiere, pero cuando hay otro compañero comentando hay que mirarse para saber quién va entrar“, detalló.

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Por lo mismo, asegura que recuerda la dupla que hacía con Claudio Palma: “Con el Negro Palma nos agarrábamos a cachetazos porque no sabía cuando entrar y cuando me tocaba me pegaba un cachetazo, no en la cara, pero uno va aprendiendo cuando el relator necesita pausas, tomar agua y son situaciones que uno va perdiendo con el tiempo”.

Revive el Clásico Universitario con Claudio Borghi: