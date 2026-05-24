El arquero de O'Higgins ve muy complicadas las opciones de ir a la cita planetaria.

El sueño de cada futbolero es jugar una Copa del Mundo. Omar Carabalí tiene la opción de hacerlo con Ecuador, pero una decisión de Sebastián Beccacece parece que le quita toda opción.

El arquero de O’Higgins ha tenido un gran rendimiento en 2026. Si bien nació en Guayaquil, su llegada a las inferiores de Colo Colo cuando era menor de edad hizo que se nacionalizara chileno. La Tri se interesó en el meta y activaron los protocolos para considerarlo.

Carabalí fuera por ahora

Hace algunos días Sebastián Beccacece confirmó que Omar Carabalí estaba en la prenómina de Ecuador para la Copa del Mundo. Del listado de 55 jugadores, el entrenador tiene que hacer un nuevo corte para dejar un plantel de 26 futbolistas para viajar a la cita planetaria.

El arquero de O’Higgins está ilusionado con defender a su país de nacimiento, pero al parecer corre desde atrás para meterse en el listado definitivo. Así lo demostró el ex entrenador de Universidad de Chile con una decisión que no beneficia al formado en Colo Colo.

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Resulta que Beccacece de manera sorpresiva hizo una nómina de 34 futbolistas para enfrentar a Arabia Saudita antes de la Copa del Mundo. En esta convocatoria llamó a cuatro arqueros, pero no incluyó al guardameta del Capo de Provincia.

¿Se acaba la ilusión de Carabalí? En estricto rigor no. Esta nómina es solo para el amistoso del sábado 30 de mayo. De hecho, hay dos jugadores como Piero Hincapié (Arsenal) y Willians Pacho (PSG) que no fueron llamados por su participación en la final de la Champions League y que sí estarán en el Mundial, pero es un hecho que el arquero pierde terreno.

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Omar Carabalí no ha sido parte del proceso, por lo que no tendrá la oportunidad de mostrarse antes de la nómina definitiva. Los cuatro arqueros llamados son Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito) y Christian Loor (Botafogo-BRA).