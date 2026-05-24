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Fútbol Internacional

Mundial 2026: Estados Unidos apuesta por un cortado en la Bundesliga para su nómina

Pese a la poca actividad en su equipo, uno de los jugadores de renombre finalmente convenció al DT Mauricio Pochettino y representará al anfitrión.

Por Nelson Martinez

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EE.UU. busca hacerse fuerte de local en el Mundial.
© Getty.EE.UU. busca hacerse fuerte de local en el Mundial.

Estados Unidos prepara su lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026 que inicia el próximo mes. Los norteamericanos serán anfitriones y quieren dar que hablar en lo futbolístico.

Desde la contratación de Mauricio Pochettino en la banca hasta las ascendentes figuras en cancha, el equipo se prepara para el torneo. Es ahí donde un discutido nombre finalmente sacaría pasajes para la Copa del Mundo.

Se trata de Gio Reyna, quien ha tenido una irregular campaña en el Borussia Mönchengladbach. El volante ofensivo dirá presente, según informó ESPN.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

¿Cuáles son los nombres a destacar en Estados Unidos?

Estados Unidos finalmente contará con Gio Reyna en su zona de ataque, pese a la campaña irrgeular en la Bundesliga. El hombre del Mönchengladbach anotó un gol en 19 partidos.

Gio jugando este año en su selección /Getty Images

Gio jugando este año en su selección /Getty Images

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“La creatividad de Gio Reyna y su capacidad para ofrecer jugadas inesperadas hicieron que Pochettino finalmente decidiera incluirlo en la convocatoria”, reporta el citado medio.

El ex Dortmund será acompañado de nombres como Joe Scally y Alejandro Zendejas, según la citada fuente. A ellos se suman figuras fijas como Christian Pulisic (Milan) y Weston McKennie (Juventus).

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Pochettino anunciará oficialmente la convocatoria para el Mundial 2026 este martes, aunque tiene hasta el 1 de junio para confirmarlo oficialmente a la FIFA. Despúes de eso solo podrá reemplazar nombres por lesión.

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