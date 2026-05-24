El delantero argentino tuvo que dejar la cancha luego de molestias musculares; en su lugar ingresó Maximiliano Romero.

Pese a ir ganando los hinchas de Colo Colo se tomaron la cabeza para el regreso del segundo tiempo del clásico ante Universidad Católica, por una nueva lesión de Javier Correa.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien contó en TNT Sports que el argentino, que había marcado los dos goles de los albos para la victoria momentánea por 2-1, tuvo que ser reemplazado.

“Una molestia muscular, sintió un pinchazo” dejó fuera de competencia al goleador del partido, cuando estaba siendo la gran figura con su doblete en el Claro Arena.

Javier Correa llegó a 8 goles en Colo Colo en la Liga de Primera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Javier Correa dejó la cancha en el clásico por lesión

El primer tiempo de Javier Correa apuntaba a que el argentino fuera la gran figura del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, pero una lesión lo vuelve a dejar fuera de carrera.

El delantero de los albos nuevamente presenta problemas musculares, lo que lo obligó a pedir el cambio en el entretiempo, luego de marcar dos golazos para los albos.

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En su reemplazo ingresó Maximiliano Romero, siendo la primera variante del equipo de Fernando Ortiz, quienes luchan por quedarse con los tres puntos en la visita a la UC.

Por su parte, Correa fue revisado por el cuerpo médico y se espera que tras el partido se puedan conocer detalles de la lesión que afectó al goleador de Colo Colo.