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Liga de Primera

Incidente de salud de hincha de U Católica detuvo el clásico contra Colo Colo: pidieron la ambulancia

En la transmisión de TNT Sports adelantaron que fue un infarto lo que hizo frenar el partido: médicos y hasta los jugadores corrieron a ayudar.

Por Cristián Fajardo C.

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El hincha de la UC tuvo que ser retirado del estadio
El hincha de la UC tuvo que ser retirado del estadio

Corría el minuto 18 del clásico en que Universidad Católica ganaba por 1-0 a Colo Colo en el estadio Claro Arena, cuando los hinchas cambiaron el foco de atención en el partido.

Un pasapelotas corrió a pedir ayuda por un fanático de los cruzados que, en primera instancia, alertaron de un infarto en pleno estadio, lo que generó un caos total en el reducto.

Los médicos de la Católica cruzaron corriendo hasta el sector Andes, mientras que los jugadores locales pedían el ingreso de la ambulancia por una dificultad médica.

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El hincha de Católica fue trasladado de urgencia

Cerca de cinco minutos estuvo detenido el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, por un hincha que sufrió un problema de salud y que debió ser trasladado de urgencia.

El árbitro detuvo el partido mientras los médicos de la UC cruzaron corriendo para atender a la persona, mientras hacían espacio para el ingreso de la ambulancia.

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Algo que finalmente no pasó y tuvo que ser retirado por el carrito de urgencias médicas, quien finalmente trasladó al hincha para ser llevado rápido a un centro asistencial.

Todo esto ante la mirada de los jugadores, quienes en todo momento comprendieron la situación y más de alguno intentó ayudar a su manera por el tenso momento.

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