Al igual que ocurrió en el partido donde Diego Sánchez montó su propio espectáculo, los Cruzados protagonizaron un amago de gresca en el césped del Claro Arena tras caer frente al Cacique por el doblete de Javier Correa.

En Colo Colo todavía saborean el triunfazo ante Universidad Católica gracias al doblete de Javier Correa y tienen en mente aludir al comportamiento de los Cruzados en la derrota frente a Coquimbo Unido para argumentar que hay un punto en común por las peleas tras el final del encuentro.

Al cabo de la victoria del Cacique, Vicente Bernedo no pudo contener la furia que desarrolló durante toda la jornada. Y respondió con firmeza a una provocación de Correa. Por otro lado, el argentino Claudio Aquino y el colombiano Jhojan Valencia se encararon reciamente.

En el lado de los albos, los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron los más enardecidos con la situación que dejará cuatro expulsados, dos por lado. Y Eduardo Villanueva, golero reserva, ayudó a contener a su colega Bernedo. “Se tienen que aguantar esta celebración”, manifestó Correa en TNT Sports.

La foto a la que aludió Javier Correa en el Monumental. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Nosotros no nos enojamos cuando nos festejaron en la cara en el Monumental. Hay que saber perder también. Yo he perdido muchas veces y nunca fui a buscar a nadie. Siempre me fui callado a mi casa”, agregó Correa en la conversación que tuvo con el panel de Todos Somos Técnicos. Por momentos, muy tensa.

Pero en la interna de los albos saben que todo puede escalar. Sobre todo tras el video con los picaneos de Correa que difundió TVN. Allí se aprecia también un ofensivo gesto de Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, en dirección a la tribuna preferencial. Por eso mismo, recuerdan en la interna lo ocurrido en la Supercopa. E incluso cuando Clemente Montes encaró a su compañero Matías Palavecino.

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Uno de los jugadores de Católica que peor reaccionó ante todo fue Jhojan Valencia, aunque también Vicente Bernedo dio claras muestras de descontrol tras el pitazo final vs Colo Colo, tal como ambos hicieron luego de perder la Supercopa frente a Coquimbo Unido.

Todo ocurrió en el estadio Sausalito, donde Diego Sánchez montó su propio espectáculo: atajó sin guantes en la tanda de penales que le dio el título a los aurinegros. Y sacó los pasos de un bailecito que para Juan Francisco Rossel fue más burlesco que lo que estuvo dispuesto a tolerar.

Diego Sánchez bailó así y a Juan Francisco Rossel no le gustó para nada. (Martin Thomas/Photosport).

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Le dio una embestida al Mono, quien se volteó a ver que ocurría. Mientras tanto, tres personas intentaban controlar a Rossel. “Está fuera de sí”, describió el comentarista Aldo Schiappacasse en la transmisión de TNT Sports. El cafetalero Valencia también quería ir a buscarlo.

Su compañero Jimmy Martínez tuvo que taclearlo, literalmente, para impedir que se sumara al zafarrancho. También lo ayudaron dos rivales: el argentino Guido Vadalá y el paraguayo nacionalizado chileno Luis Riveros. El Mono, en todo caso, le restó importancia al hecho.

Guido Vadalá, Luis Riverosy Jimmy Martínez intentan contener a Valencia. (Captura TNT Sports).

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“Vengo a celebrar con mi familia y Rossel, que estaba en la banca porque ni siquiera entró, me viene a pechear. Una locura“, describió el golero tras su exhibición en la tanda de penales. La cosa ya estaba calmada, pero marca una tendencia: la más mínima chispa en una derrota cruzada y hay amagos de batalla campal.

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