El partido entre cruzados y albos fue interrumpido por un problema médico de un hincha, situación que cambió el trámite del encuentro.

Universidad Católica perdió su primer clásico en el Claro Arena, puesto que Colo Colo fue a Las Condes para imponerse por 2-1 por la fecha 13 de la Liga de Primera.

Los cruzados se pusieron arriba en la cuenta a los 7 minutos con un autogol de Arturo Vidal, pero los albos dieron vuelta el marcador gracias a un soberbio doblete de Javier Correa.

El encuentro se vio marcado por la detención del mismo a los 21 minutos, debido a un problema de salud de un espectador (un hincha de 68 sufrió un evento cardiovascular), lo que obligó a detener el partido y generó la incertidumbre de los jugadores de la UC.

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Rodrigo Gómez apunta a la detención del partido en el clásico

Para analizar el partido en RedGol llamamos al ex jugador de Universidad Católica Rodrigo Gómez, quien precisó que el incidente le quitó el ritmo al equipo de Daniel Garnero, que hacía mejor partido en el arranque.

“Católica estaba haciendo un buen primer tiempo, hasta que lamentablemente ocurrió el tema de la ambulancia. Ahí Colo Colo lo aprovechó para reformular su esquema de juego”, dijo el ex mediocampista cruzado.

“Católica estaba siendo muy superior, perdió el ritmo, perdió y Colo Colo se reordenó y definitivamente ahí cambió el partido. Creo que el primer tiempo de la Católica hasta la ambulancia era muy bueno”, agregó Gómez.

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El lamentable incidente con un hincha de la UC en el Claro Arena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para finalizar, Rodrigo Gómez tuvo un corto pero certero análisis de lo que pasó en el Claro Arena: “fue Correa 2 y Católica 1”.

Universidad Católica quiere sacarse la derrota de encima y se enfoca en la Copa Libertadores, porque este jueves se mide ante Boca Juniors en La Bombonera buscando una clasificación a octavos de final.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica como visitante por la fecha 13.

a Universidad Católica como visitante por la fecha 13. El partido se detuvo a los 21 minutos debido al problema de salud de un espectador.

a los 21 minutos debido al problema de salud de un espectador. Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors este jueves por la Copa Libertadores en La Bombonera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera