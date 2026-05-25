En duelos oficiales el Cacique le ha ganado más veces a la UC en su propia casa tras el 2-1 en el Claro Arena.

Colo Colo gritó fuerte en su primera visita al Claro Arena. Gracias a un excelso partido de Javier Correa, quien se mandó un tremendo doblete, el Cacique ganó por 2-1 a Universidad Católica y se afianzó como el superlíder de la Liga de Primera 2026.

Además, de paso el equipo de Fernando Ortiz con este triunfo logró un hito notable jugando en la precordillera, donde contrario a lo que muchos creen, ha podido lograr un rendimiento notable.

Y es que ahora los albos pasaron a estar arriba de la UC jugando en la fortaleza cruzada. Ya sea en el antiguo San Carlos de Apoquindo o el remozado Claro Arena, el Cacique se ha podio imponer en el historial entre ambos elencos.

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Colo Colo manda en el historial jugando en San Carlos

Con la victoria de ayer el Cacique llegó a seis victorias en partidos oficiales jugados en San Carlos de Apoquindo, versus cinco victorias de Universidad Católica y cuatro empates. Sin embargo, es en los goles donde la UC manda, ya que los cruzados han anotado 18 y los albos 16.

Clausura 1997: Universidad Católica 4-1 CC

Clausura 1998: Universidad Católica 1-3 CC

Clausura 2011: Universidad Católica 4-0 CC

Clausura 2012: Universidad Católica 0-2 CC

Apertura 2013: Universidad Católica 1-0 CC

Apertura 2014: Universidad Católica 1-2 CC

Apertura 2015: Universidad Católica 2-1 CC

Apertura 2016: Universidad Católica 2-2 CC

Copa Chile 2016: Universidad Católica 0-1 CC

Transición 2017: Universidad Católica 0-1 CC

Campeonato Nacional 2018: Universidad Católica 1-0 CC

Campeonato Nacional 2020: Universidad Católica 0-0 CC

Campeonato Nacional 2021: Universidad Católica 0-0 CC

Campeonato Nacional 2022: Universidad Católica 2-2 CC

Campeonato Nacional 2026: Universidad Católica 1-2 CC

El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora visitarán a Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis