La imagen de la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, con Diego Sánchez atajando sin guantes, quedará en el recuerdo del fútbol chileno. Ricardo, hace más de 20 años, inspiró al Mono.

Los Piratas y los Cruzados no se hicieron daño durante los 90 minutos, por lo que decidieron el título desde los lanzamientos penales.. Ahí vino la locura del Mono, quien se quitó los guantes y atajó dos remates sin la protección que usan todos los porteros. Le salió muy bien.

La inspiración de Mono Sánchez

Una vez que Coquimbo salió campeón, desde TNT Sports conversaron con Diego Sánchez, quien terminó siendo la figura de la final. El arquero con pasado en Unión Española confesó en quién se había inspirado para quitarse los guantes.

“Como Ricardo. Así mismo. Esa fue la inspiración esta vez (…) no estudié nada, es solo experiencia, manejar el momento, las emociones. No hay nada estudiado, la experiencia te da el estudio”, explicó Sánchez.

¿Quién es Ricardo? Fue un arquero de portugués que defendió a su seleccionado entre 2001 y 2008. Brilló en Sporting de Lisboa, donde fue compañero de Mauricio Pinilla, Rodrigo Tello y Pablo Contreras, aunque la página más dorada de su carrera la escribió en la Eurocopa del 2004.

En cuartos de final, tras igualar 2-2, Portugal e Inglaterra se fueron a penales. Igualaban 5-5 en los lanzamientos desde los 12 pasos y Ricardo no había atajado ningúno, por esta razón, decidió quitarse los guantes y así detuvo el remate de Darius Vassel. El mismo arquero convirtió el gol definitivo con el que clasificaron a semifinal.

“Sentí que tenía que hacer algo después de que me marcaran los tres penaltis por el centro de la portería. Quitarme los guantes fue lo que se me ocurrió en ese momento y lo hice para probarme y motivarme a mí mismo y para desconcentrar a Vassell“, señaló el arquero portugués en 2004.

La acción de Ricardo, atajando el penal más importante de la tanda sin guantes, quedó en la retina de los fanáticos del fútbol. Uno de ellos, Diego “Mono” Sánchez, quien usó la misma técnica más de 20 años después para darle a Coquimbo Unido su primera Supercopa.

