Gustavo Javier Canales es uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol chileno, con pasado glorioso en Universidad de Chile y Unión Española. Sin embargo, reveló un gran error en su carrera.

Canales tuvo un inicio difícil en el profesionalismo, luego de no encontrar su lugar en Argentina, cruzó la Cordillera de los Andes y llegó a Deportes La Serena en 2007. De ahí en más, su vida futbolística sufrió un giro positivo que le permitió dejar su huella en pastos nacionales.

Canales habla de sus falencias

Si bien Gustavo Canales logró varios títulos con Universidad de Chile y Unión Española, siendo muy querido por los hinchas de ambos clubes, el retirado delantero reconoce que quedó con ganas de más e hizo una gran autocrítica.

“Me faltaron cosas, no fue lo que yo necesité y yo siento que eso atentó contra algunos sueños que no pude cumplir, como el haber jugado en selección más tiempo“, señaló Canales en Te Lo Cedo de Zapping TV.

Canales pese a estar en varias nóminas, incluso en la lista previa de la Copa del Mundo de Brasil 2014, solo jugó un partido por Chile. El Mágico confesó que se equivocó en su periodo de formación y esto terminó afectando en su rendimiento.

“Todo se lo vinculo a mi etapa de la adolescencia en la que no encaminé mi carrera al deportista de alto rendimiento (…) yo a los 16 años dejé de prepararme como para ser futbolista profesional, tuve una frustración ahí grande que Boca me deja un poco en el camino”, detalló el “19”.

Gustavo Canales solo jugó un partido por Chile, en la derrota 4-0 ante Uruguay en 2011. Imagen: archivo

Gustavo Canales tuvo que pasar por el amateurismo y darse la vuelta larga para finalmente cumplir su sueño de ser jugador profesional. Pese a los errores, como haber privilegiado al barrio sobre su carrera, dice no lamentar nada.

“No me arrepiento porque también me formó mi lugar, mi barrio, mi gente. Somos de estratos vulnerables y en ese sentido a uno lo fortalece para muchos momentos, pero para otros como este… me hizo daño“, cerró Gustavo Javier Canales.

